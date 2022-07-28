В Госдуме разработают законопроект о блокировке аккаунтов треш-стримеров

Документ будет направлен на блокировку и обнуление аккаунтов, а также учтет финансовую сторону вопроса.

В Госдуме разработают законопроект о блокировке аккаунтов треш-стримеров. Об этом сообщили на портале «Дума ТВ».

Вице-спикер Госдумы, депутат фракции ЛДПР Борис Чернышов рассказал, что документ будет направлен на блокировку и обнуление аккаунтов. Он подчеркнул, что надо учитывать и финансовую сторону вопроса.

«Нужно, с одной стороны, блокировать и их донаты, соответственно пожертвования, которые им присылают», — добавил Чернышов.

По словам вице-спикера, создание «черных списков» треш-стримеров не актуально, а попадание туда может сделать их еще популярнее.

Ранее сообщалось, что в Рязани местный житель чуть не избил гастролирующих треш-стримеров.