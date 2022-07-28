В Дагестане волки напали на двоих детей, один мальчик погиб

Дети находились на окраине села без взрослых.

В Дагестане волки напали на двоих детей, один мальчик погиб. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В четверг, 28 июля, в лесу около села Кидеро Цунтинского района волки напали на двух мальчиков шести и восьми лет. Дети находились на окраине села без взрослых.

От полученных травм один ребенок умер, второго доставили в больницу.

Региональная прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка мерам, принимаемым для регулирования поголовья хищных животных.