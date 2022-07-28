В Череповце мужчину убило током после урагана

68-летний мужчина пытался спилить дерево, которое после урагана упало на линию электропередачи, споткнулся и упал на кабель под напряжением.

В Череповце мужчину убило током после урагана. Об этом сообщил глава муниципалитета Роман Маслов на своей странице «ВКонтакте».

Инцидент произошел утром в четверг, 28 июля, в СНТ «Радуга».

68-летний мужчина пытался спилить дерево, которое после урагана упало на линию электропередачи. Пенсионер споткнулся о ветку и упал на кабель под напряжением. Он погиб на месте происшествия от удара током.