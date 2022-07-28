В Брянской области задержали рязанца, который ограбил пенсионерку и угрожал сжечь ее дом

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 162 УК РФ («Разбой»).

В Брянской области задержали рязанца, который ограбил пенсионерку и угрожал сжечь ее дом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В ночь на 13 июля в поселке Ивот Дятьковского района двое мужчин зашли в дом к 85-летней пенсионерке, связали ее и потребовали отдать деньги и ценные вещи. Они угрожали женщине сжечь ее вместе с домом. Пенсионерка показала грабителям, где лежат сбережения — 15 тысяч рублей.

Позже оперативники задержали 37-летнего жителя Брянской области, ранее судимого за кражу, грабеж и разбой. Мужчина вышел из тюрьмы в декабре 2021 года. Также задержали его подельника — 27-летнего рецидивиста из Рязанской области, ранее судимого за кражу и грабеж.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Задержанных заключили под стражу.

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