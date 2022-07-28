Умер профессор Рязанского политеха Ремир Марголит

Почетный профессор Ремир Марголит умер в среду, 27 июля, в возрасте 89 лет. Он работал в университете с 1967 года.

Умер профессор Рязанского политеха Ремир Марголит. Об этом сообщили на сайте университета.

Почетный профессор Ремир Марголит умер в среду, 27 июля, в возрасте 89 лет. Он работал в университете с 1967 года. Он был членом высшего совета союза инженеров России, членом-корреспондентом Российской инженерной академии, ведущим технологом Рязанского станкостроительного завода, заслуженным машиностроителем РСФСР, лауреатом серебряной медали имени академика Уткина, победителем всероссийского конкурса «Инженер 2006 года», лауреатом медали «Инженерная слава» и почетного знака «За заслуги перед Рязанской областью».

Также Марголит был награжден четырьмя медалями ВДНХ и правительственными наградами: медалями «За доблестный труд», «Инженерная слава» «Ветеран труда» и знаком «Изобретатель СССР».

Профессор издал более 240 научно-технических публикаций, монографий и учебных пособий, получил 30 авторских свидетельств на изобретения и патенты.

Руководство университета выразило соболезнования семье профессора Марголита.