Стал известен новый собственник завода «Гардиан стекло» в Рязани

Новым собственником предприятий «Гардиан стекло» в России станет группа компаний ФСК.

Стал известен новый собственник завода «Гардиан стекло» в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе строительной группы компаний ФСК.

Новым собственником предприятий «Гардиан стекло» в России станет группа компаний ФСК. 19 июля президент ГК ФСК Владимир Воронин и американская компания Guardian Glass подписали соглашение о приобретении бизнеса.

Сумма сделки не разглашается.

В апреле 2022 года американская компания Guardian Glass объявила о реорганизации бизнеса и выходе из российских активов. В России функционируют два завода «Гардиан стекло» — в Ростовской и Рязанской областях. В рязанском регионе находится головной офис компании.

Справка:

ГК ФСК — одна из крупнейших девелоперских компаний, объекты которой представлены в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Калужской областях и Краснодарском крае. Основное направление ее деятельности — строительство жилья (комфорт- и бизнес-класса), коммерческой недвижимости, транспортной и социальной инфраструктуры.