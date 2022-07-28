Рязанской дирекции дорог вынесли представление за дорогу в Касимовском районе
Прокурорская проверка обнаружила многочисленные выбоины на дороге «Дмитриево-Данево-Семенчуково».
Рязанской дирекции дорог вынесли представление за дорогу в Касимовском районе. Об этом
Прокуратура провела проверку дороги «Дмитриево-Данево-Семенчуково». На протяжении почти шести километров обнаружили многочисленные выбоины, которые не соответствуют требованиям по содержанию дорог и являются нарушением закона.
В адрес дирекции дорог внесли представление об устранении нарушений. Документы находятся на рассмотрении.