Рязанец лишился машины за долги по алиментам

Мужчина не платил алименты на содержание ребенка и накопил долг в 657 тысяч рублей.

Рязанец лишился машины за долги по алиментам. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Мужчина не платил алименты на содержание ребенка и накопил долг в 657 тысяч рублей.

Судебные приставы возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). С рязанца взыскали 416 тысяч рублей.

Чтобы полностью погасить долг у мужчины арестовали Daewoo Nexia 2012 года выпуска и передали ее на оценку.