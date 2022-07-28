Россиянам пообещали теплый август
На европейской части России среднесуточная температура будет на 1-2 градуса выше климатической нормы.
Россиянам пообещали теплый август. Об этом пишет
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал на пресс-конференции, что в августе на европейской части России среднесуточная температура будет на 1-2 градуса выше климатической нормы.
Количество осадков в августе ожидается в пределах нормы.
«Я бы подытожил двумя простыми словами — лето продолжится», — резюмировал Шувалов.
Ранее рязанцам рассказали о погоде на пятницу, 29 июля.