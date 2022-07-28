Правительство России выделило 10 миллиардов рублей на поддержку неработающих пенсионеров

Доплаты смогут получить свыше миллиона человек.

Правительство России выделило 10 миллиардов рублей на поддержку неработающих пенсионеров. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время совещания, пишет RT .

Доплаты смогут получить свыше одного миллиона человек. Отмечается, что деньги выплатят гражданам, у которых доход находится на уровне ниже прожиточного минимума.

В правительстве объяснили, что по поручению Владимира Путина минимальный размер оплаты труда с 1 июня вырос на 10%. Это повысило нагрузку на регионы.

«Федеральные субсидии позволят компенсировать эти расходы и выплатить надбавки более чем 1 млн человек», — отметили в кабмине.