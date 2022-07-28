Под Челябинском пьяный подросток на мотоцикле насмерть сбил пенсионера. Об этом сообщило
Авария случилась на первом километре трассы «Кременкуль-Челябинск-Харлуши».
Мотоциклист без прав наехал на пешехода, шедшего по проезжей части попутно движению машин. «В результате ДТП пожилой пешеход от полученных травм скончался на месте», — заявили в правоохранительных органах. По версии СМИ, погибшему приблизительно было 60-65 лет.
По данным «
Как рассказали URA. news в пресс-службе ГУ МВД области, проводится проверка по факту трагедии.