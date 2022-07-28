Песков назвал публикацию про американские данные о потерях российской армии на Украине «фейком»

По его словам, эта информация не является заявлением американской администрации.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал публикацию про американские данные о потерях российской армии на Украине «фейком». Слова пресс-секретаря Владимира Путина привело РИА Новости .

По словам Пескова, эта информация не является официальным заявлением американской администрации.

«В наше время даже самые солидные газеты не гнушаются распространением всевозможных фейков, это, к сожалению, практика, которая встречается все чаще и чаще, вот так к этому и следует относиться», — отметил пресс-секретарь президента России.