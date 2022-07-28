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На четырех рязанских улицах отключили холодную воду
Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.

На четырех рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В четверг, 28 июля, до 14:00 холодную воду отключат в Борках на улице 11-й район в домах с 40 по 44, с 46 по 50, 51 корпус 1, 52, 53, 55, 56, 57 корпус 1, 57 корпус 2, 57, 58, 59, 59-а, с 60 по 64, 66, 67, 68, 68-а, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76-а, 77, 78, 80.

До 17:00 холодной воды также не будет по следующим адресам:

  • улица Весенняя, дом № 9 корпус 1;
  • улица Высоковольтная, дом № 34 корпус 1, 34 корпус 2;
  • улица Ситниковская, дома №№ 11-а, 15-а, 21-а, 23-а, 25-а, 25-б, 34-а, 35-а, 39-а, 41-а, 47-а.

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.