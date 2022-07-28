На 13 улицах рязанской Горрощи 29 июля отключат электричество

Причина отключения — ремонтные работы МУП «РГРЭС».

На 13 улицах рязанской Горрощи 29 июля отключат электричество. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В пятницу, 29 июля, с 09:30 до 15:00 света не будет по следующим адресам:

улица Ленинского Комсомола, дома с 98 по 130 (четная сторона), 89, с 105 по 125 (нечетная сторона);

улица Островского, дом № 72;

улица 12-я Линия, дома с 41 по 57 (нечетная сторона), с 50 по 68 (четная сторона);

улица 11-я Линия, дома №№ 45, 51, 54;

улица 10-я Линия, дома №№ 22, 24, с 28 по 50 (четная сторона), 17, 19, 25, 27;

улица Осипенко, дома №№ 33, 35, с 37 по 42, 44, 46;

улица переулок Осипенко, дома с 1 по 13, с 15 по 21, 24, 26, 32;

улица переулок 9-й Линии, дома с 2 по 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18;

улица Дорожный переулок, дома с 1 по 3;

улица Прудный переулок, дома с 1 по 6, 8, 10;

улица Новопавловская, дома №№ 3, 5, 7;

улица 8-я Линия, дом № 3;

улица 9-я Линия, дома с 4 по 10 (четная сторона), 3, 3-а, 5, 7, 11, 15, 17, 19;

улица Шевченко, дом № 95.

Причина отключения — ремонтные работы МУП «РГРЭС».