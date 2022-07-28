На 13 улицах рязанской Горрощи 29 июля отключат электричество
Причина отключения — ремонтные работы МУП «РГРЭС».
На 13 улицах рязанской Горрощи 29 июля отключат электричество. Об этом
В пятницу, 29 июля, с 09:30 до 15:00 света не будет по следующим адресам:
- улица Ленинского Комсомола, дома с 98 по 130 (четная сторона), 89, с 105 по 125 (нечетная сторона);
- улица Островского, дом № 72;
- улица 12-я Линия, дома с 41 по 57 (нечетная сторона), с 50 по 68 (четная сторона);
- улица 11-я Линия, дома №№ 45, 51, 54;
- улица 10-я Линия, дома №№ 22, 24, с 28 по 50 (четная сторона), 17, 19, 25, 27;
- улица Осипенко, дома №№ 33, 35, с 37 по 42, 44, 46;
- улица переулок Осипенко, дома с 1 по 13, с 15 по 21, 24, 26, 32;
- улица переулок 9-й Линии, дома с 2 по 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18;
- улица Дорожный переулок, дома с 1 по 3;
- улица Прудный переулок, дома с 1 по 6, 8, 10;
- улица Новопавловская, дома №№ 3, 5, 7;
- улица 8-я Линия, дом № 3;
- улица 9-я Линия, дома с 4 по 10 (четная сторона), 3, 3-а, 5, 7, 11, 15, 17, 19;
- улица Шевченко, дом № 95.
Причина отключения — ремонтные работы МУП «РГРЭС».