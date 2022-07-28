Московский суд назначил WhatsApp миллионный штраф

Компанию наказали за повторный отказ локализовать персональные данные россиян.

WhatsApp* штрафовали за повторный отказ локализовать персональные данные россиян. Об этом сообщило РИА Новости .

Мировой судья Таганского района Москвы назначил компании WhatsApp LLC. административный штраф в размере 18 миллионов рублей. Корпорацию наказали по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ «Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных».

Отмечается, что представитель компании на заседание не явился.

*сервис принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией.