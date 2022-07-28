Мошенники обманули рязанку на 250 тысяч рублей

Ей предложили дистанционную работу.

Мошенники обманули рязанку на 250 тысяч рублей. Об этом сообщило региональное управление МВД .

Как рассказала сама 49-летняя женщина, злоумышленники позвонили ей под видом сотрудников банка. Ей предложили дистанционное трудоустройство. Для начала работы ей необходимо было открыть счет. По ее словам, это было сделано на неизвестной площадке, которую «Google не нашел по поиску».

Для открытия счета женщине предстояло пройти анкетирование. Как она отмечает, во время задавания вопросов ей не нужно было выдавать персональных данных.

Далее рязанка общалась с «представителями компании» через платформу Skype. При помощи включенной трансляции руководство следило, чтобы рязанка вместе с сотрудниками фирмы безошибочно «проводила правильные операции».

В дальнейшем на открытый счет женщине нужно было отправить бонус, который ее просили перевести через онлайн-банк на телефонный номер. Отмечается, что у рязанки не было денег на дебетовой карте, поэтому она воспользовалась «кредиткой».

Чтобы вернуть этот бонус, женщине нужно было провести некие операции, в частности, перевести деньги через QIWI-кошелек. Дальнейшие процедуры привели к тому, что на рязанку оформили кредит. В общей сложности женщина осталась должна банку 250 тысяч рублей.