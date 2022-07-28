Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 28
29°
Птн, 29
24°
Сбт, 30
23°
ЦБ USD 60.2 -0.02 29/07
ЦБ EUR 61.22 0.22 29/07
Нал. USD 63.5 / 61.61 28/07 15:24
Нал. EUR 66.15 / 62.72 28/07 15:24
Новости
Публикации
Эксперт рассказал о состоянии российского авторынка после легализации...
Почему легализация параллельного импорта не спасает ни ...
Вчера 12:08
1 415
В Рязани благоустроят территорию бывшего шпалозавода, а в Борках созда...
Состоялся экспертный круглый стол, на котором обсуждало...
25 июля 16:48
6 121
Рязанский следователь Александр Санферов рассказал о резонансных делах...
25 июля в нашей стране уже в девятый раз отмечается ден...
25 июля 11:11
10 320
С момента пропажи рязанки Елены Логуновой прошел год, ее мать до сих п...
25 июля исполнился год с момента исчезновения 27-летней...
25 июля 10:11
5 604
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Мошенники обманули рязанку на 250 тысяч рублей
Ей предложили дистанционную работу.

Мошенники обманули рязанку на 250 тысяч рублей. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Как рассказала сама 49-летняя женщина, злоумышленники позвонили ей под видом сотрудников банка. Ей предложили дистанционное трудоустройство. Для начала работы ей необходимо было открыть счет. По ее словам, это было сделано на неизвестной площадке, которую «Google не нашел по поиску».

Для открытия счета женщине предстояло пройти анкетирование. Как она отмечает, во время задавания вопросов ей не нужно было выдавать персональных данных.

Далее рязанка общалась с «представителями компании» через платформу Skype. При помощи включенной трансляции руководство следило, чтобы рязанка вместе с сотрудниками фирмы безошибочно «проводила правильные операции».

В дальнейшем на открытый счет женщине нужно было отправить бонус, который ее просили перевести через онлайн-банк на телефонный номер. Отмечается, что у рязанки не было денег на дебетовой карте, поэтому она воспользовалась «кредиткой».

Чтобы вернуть этот бонус, женщине нужно было провести некие операции, в частности, перевести деньги через QIWI-кошелек. Дальнейшие процедуры привели к тому, что на рязанку оформили кредит. В общей сложности женщина осталась должна банку 250 тысяч рублей.