Малков заявил, что нужно сохранить зеленую зону в Агропроме

Ранее врио губернатора поручил приостановить торги землей в поселке.

Врио губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что нужно сохранить зеленую зону в Агропроме. Об этом сообщили на сайте облправительства .

Ранее жители Агропрома, Соколовки и Мирного выступали против продажи участка, настаивали на сохранении зеленой зоны. Она защищает от воздействия предприятий Восточного и Южного промузлов и от пыли с окружной дороги. Павел Малков поручил приостановить торги.

Политику рассказали о флоре и фауне территории. Так, на участке растет большое число многолетних деревьев, в том числе дубы и липы. Там обитает около 40 видов птиц. Есть редкие растения. Специалисты осмотрели остаточные сооружения, которые принадлежали войсковой части. Они узнали, насколько территория популярна у жителей и как ее развивать. Предложено исследовать и развивать участок при помощи архитекторов, ландшафтных дизайнеров, представителей учреждений культуры и спорта и вузов.

«Лес надо сберечь. Зеленый щит останется в неприкосновенности. Никакой промышленной зоны здесь нет и быть не может», — заявил Павел Малков. Врио главы региона подчеркнул, что территорию необходимо привести в порядок. В центре внимания должны быть состояние строений, экологическая безопасность и дальнейшее развитие территории, а также создание парковой зоны. В частности, участники обсудили опыт благоустройства в других регионах. Также Малков попросил экспертов провести семинар по современным подходам к озеленению пространств.