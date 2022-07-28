Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 28
30°
Птн, 29
24°
Сбт, 30
23°
ЦБ USD 60.2 -0.02 29/07
ЦБ EUR 61.22 0.22 29/07
Нал. USD 63.5 / 65.85 28/07 15:24
Нал. EUR 66.15 / 69.8 28/07 15:24
Новости
Публикации
В «Точке кипения» обсудили направления цифровизации Рязанской области
На мероприятии присутствовали министр цифрового развити...
3 часа назад
271
Эксперт рассказал о состоянии российского авторынка после легализации...
Почему легализация параллельного импорта не спасает ни ...
Вчера 12:08
1 582
В Рязани благоустроят территорию бывшего шпалозавода, а в Борках созда...
Состоялся экспертный круглый стол, на котором обсуждало...
25 июля 16:48
6 381
Рязанский следователь Александр Санферов рассказал о резонансных делах...
25 июля в нашей стране уже в девятый раз отмечается ден...
25 июля 11:11
10 500
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Малков заявил, что нужно сохранить зеленую зону в Агропроме
Ранее врио губернатора поручил приостановить торги землей в поселке.

Врио губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что нужно сохранить зеленую зону в Агропроме. Об этом сообщили на сайте облправительства.

Ранее жители Агропрома, Соколовки и Мирного выступали против продажи участка, настаивали на сохранении зеленой зоны. Она защищает от воздействия предприятий Восточного и Южного промузлов и от пыли с окружной дороги. Павел Малков поручил приостановить торги.

Политику рассказали о флоре и фауне территории. Так, на участке растет большое число многолетних деревьев, в том числе дубы и липы. Там обитает около 40 видов птиц. Есть редкие растения. Специалисты осмотрели остаточные сооружения, которые принадлежали войсковой части. Они узнали, насколько территория популярна у жителей и как ее развивать. Предложено исследовать и развивать участок при помощи архитекторов, ландшафтных дизайнеров, представителей учреждений культуры и спорта и вузов.

«Лес надо сберечь. Зеленый щит останется в неприкосновенности. Никакой промышленной зоны здесь нет и быть не может», — заявил Павел Малков. Врио главы региона подчеркнул, что территорию необходимо привести в порядок. В центре внимания должны быть состояние строений, экологическая безопасность и дальнейшее развитие территории, а также создание парковой зоны. В частности, участники обсудили опыт благоустройства в других регионах. Также Малков попросил экспертов провести семинар по современным подходам к озеленению пространств.