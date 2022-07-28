Касимовские полицейские задержали 28-летнего наркодилера

По версии МВД, в райцентре рязанец планировал забрать закладку с «синтетикой».

Касимовские полицейские совместно с коллегами из Рязани задержали 28-летнего наркодилера. Об этом сообщило региональное управление МВД .

Правоохранители задержали мужчину в Московском районе Рязани. Его подозревали в бесконтактном сбыте наркотиков. Выяснилось, что он планировал поехать в Касимов и забрать из тайника закладку с «синтетикой».

В райцентре на участке местности оперативники нашли сверток с 36 граммами производного N-метилэфедрона и четырьмя граммами МДМА.

По версии полицейских, мужчине давали указания другие представители даркнет-магазина. Он ездил на такси по Рязанской области и оставлял в тайниках закладки. В Ряжске правоохранители нашли закладку с одним граммом наркотика.

На мужчину завели уголовное дело по части 3 статьи 30 и частям 3 и 4 статьи 228.1 УК РФ («покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупном размерах»). Полиция устанавливает сообщников и каналы поступления веществ в регион.