Эстония перестанет выдавать россиянам визы для обучения

Заявление правительства страны опубликовано на сайте.

Эстония прекратить выдавать визы и виды на жительство для обучения российским и белорусским гражданам. Об этом со ссылкой на пресс-службу федерального правительства сообщило РИА Новости .

Помимо этого, граждане России и Белоруссии смогут краткосрочно трудоустраиваться только при наличии эстонской визы.

«Эта поправка положит конец ситуации, когда для обхода действующих санкций ходатайствуют о краткосрочной шенгенской визе в другой стране ЕС, например, с целью туризма, а затем приезжают в Эстонию и ходатайствуют о трудоустройстве», — отметила пресс-служба правительства слова главы МИД Урмаса Рейнсалу.