Бывшего директора рязанской музыкальной школы осудили за мошенничество

Она получила крупный штраф.

Бывшую директрису рязанской музыкальной школы осудили за мошенничество и злоупотребление полномочий. Об этом сообщило региональное управление следкома.

По данным РЗН. инфо, речь идет об Ирине Анисимовой, бывшем директоре «Детской музыкальной хоровой школы № 8» на улице Ленинского Комсомола. Она возглавляла учреждение с 2002 по 2021 годы.

Суд и следствие установили, что с октября 2017 по декабрь 2021 года Анисимова завышала размер премии некоторым преподавателям школы. При этом педагоги должны были отдавать ей часть начисленных денег. При этом она уверяла подчиненных, что средства пойдут на нужды школы, однако это не соответствовало действительности.

Помимо этого, директриса обманным путем обязала подчиненных передавать ей деньги, полученные в качестве зарплаты за совместительство по должности. Также она призывала отдавать часть средств за то, что она якобы выполняла за них служебные обязанности.

Так, по версии следствия, Анисимова неправомерно завладела 600 тысячью рублями. Ее оштрафовали на 150 тысяч рублей.