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А что в кино? «Нахимовцы», «Не звезди» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Российский фильм «Нахимовцы» режиссера Олега Штрома рассказывает о братьях-близнецах из семьи потомственных военных моряков, которые не хотят военной службы, а желание заработать легких денег приводит их к печальным последствиям.

Французская комедия «Не звезди» рассказывает о том, что может случиться, если свои собственные фантазии окажутся правдой.

Фантастический триллер «От рассвета до заката» рассказывает о загадочном правительственном эксперименте, в рамках которого молодым людям предстоит выжить в некоем специальном учреждении.

Российская мелодрама Ильи Хотиненко «Асфальтовое солнце» переносит зрителей в атмосферу СССР 80-х годов, рассказывая о жизни 15-летних подростков.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».