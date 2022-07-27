ЖК Pride Park признали самым пожаробезопасным домом в Рязани

В среду, 27 июля, в Рязани наградили победителей конкурса «Самый пожаробезопасный дом». Победитлем «Самый пожаробезопасный дом до 12 этажей» стал комплекс городских резиденций премиум-класса Pride Park, сообщили в компании «Зеленый сад».

С момента сдачи в эксплуатацию объект уже стал участником нескольких федеральных конкурсов. На сегодняшний день Pride Park входит в топ-3 лучших малоэтажных домов России по версии отраслевого портала «Единый ресурс застройщиков».

Как отметил директор ГУК «Зеленый сад — Мой дом» Андрей Казаков, степень соответствия объектов требованиям оценивалась по 14 критериям и за каждый присваивалось от 0 до 10 баллов.

«Наш жилой комплекс получил 140 баллов из 140 возможных. И это даже без учета наших внедренных ноу-хау», — сказал Казаков.