Волонтеры от «Единой России» собирают школьные принадлежности для детей Донбасса

Волонтеры от «Единой России» собирают школьные принадлежности для детей Донбасса. Об этом рассказали на сайте ER.ru.

Активисты «Единой России» по всей стране помогут подготовить школьников к 1 сентября. Замсекретаря Генсовета «Единой России» Дарья Лантратова сообщила, что в этом году акция распространится на Донбассе и освобожденных территориях. Представительницы женского комитета «Единой России» и активисты «Молодой Гвардии Единой России» на встрече в Краснодоне передали детям первую партию школьных комплектов — рюкзаки и канцелярские принадлежности. Их раздадут также детям погибших военных. Дарья Лантратова подчеркнула, что задача сложная, поскольку в народных республиках крайне непростая ситуация.

«Поэтому в этом году мы проводим акцию „Собери ребенка в школу“ не только в регионах России, но и на Донбассе. Сегодня вместе с командой „Единой России“ и „Молодой Гвардии“ мы привезли первую партию школьных принадлежностей и вручаем их первоклашкам», — рассказала замсекретаря Генсовета «Единой России».

Председатель МГЕР Антон Демидов сообщил, что молодогвардейцы вместе с московским отделением «Единой России» уже отправили в ДНР три тонны гуманитарного груза — рюкзаки, тетради, фломастеры и ручки, пеналы для первоклассников и детские книги. Демидов отметил, что сбор помощи организуют в отделениях по всей стране.

«Желающих помочь очень много. Доставка будет организована каждые две недели вместе с нашими волонтерами. Отмечу, что большой запрос на помощь детям мы наблюдаем в Мариуполе», — рассказал он.

Демидов отметил, что партийная акция проводится ежегодно в рамках партийного проекта «Новая школа».Координатор партпроекта, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова добавила, что помощь в регионах России ежегодно получают не менее 160 тысяч детей из многодетных и малообеспеченных семей. По ее словам, «Единая Россия» организует более 4 тысяч специальных пунктов приема школьных принадлежностей: канцелярии, наборов для детского творчества, школьной формы и обуви, школьных рюкзаков, спортивного инвентаря.

«В преддверии нового учебного года в Рязанской области уже не первый год проходит акция „Собери ребенка в школу“, инициированная активистами партии „Единая Россия“. Главная цель — помощь многодетным и малообеспеченным семьям в подготовке к Дню знаний. По традиции, партийцы и молодогвардейцы накануне 1 сентября посетят многодетные и малообеспеченные семьи. Совместно с „Молодой Гвардией“ проведем мониторинг многодетных и малообеспеченных семей, чтобы выявить количество нуждающихся в адресной помощи и уточнить список необходимых школьных принадлежностей. Акция „Собери ребенка в школу“ давно стала хорошей традицией для регионального отделения „Единой России“. Наша общая задача — сделать все, чтобы дети, родители и педагоги не только в России, но и на Донбассе начали учебный год в хорошем настроении, чтобы в школах было комфортно, интересно и безопасно», — прокомментировал Сергей Васильев, заместитель секретаря рязанского регионального отделения «Единой России», руководитель регионального исполкома партии.