Волонтеры от «Единой России» собирают школьные принадлежности для детей Донбасса. Об этом рассказали на сайте ER.ru.
Активисты «Единой России» по всей стране помогут подготовить школьников к 1 сентября. Замсекретаря Генсовета «Единой России» Дарья Лантратова сообщила, что в этом году акция распространится на Донбассе и освобожденных территориях. Представительницы женского комитета «Единой России» и активисты «Молодой Гвардии Единой России» на встрече в Краснодоне передали детям первую партию школьных комплектов — рюкзаки и канцелярские принадлежности. Их раздадут также детям погибших военных. Дарья Лантратова подчеркнула, что задача сложная, поскольку в народных республиках крайне непростая ситуация.
«Поэтому в этом году мы проводим акцию „Собери ребенка в школу“ не только в регионах России, но и на Донбассе. Сегодня вместе с командой „Единой России“ и „Молодой Гвардии“ мы привезли первую партию школьных принадлежностей и вручаем их первоклашкам», — рассказала замсекретаря Генсовета «Единой России».
Председатель МГЕР Антон Демидов сообщил, что молодогвардейцы вместе с московским отделением «Единой России» уже отправили в ДНР три тонны гуманитарного груза — рюкзаки, тетради, фломастеры и ручки, пеналы для первоклассников и детские книги. Демидов отметил, что сбор помощи организуют в отделениях по всей стране.
«Желающих помочь очень много. Доставка будет организована каждые две недели вместе с нашими волонтерами. Отмечу, что большой запрос на помощь детям мы наблюдаем в Мариуполе», — рассказал он.
Демидов отметил, что партийная акция проводится ежегодно в рамках партийного проекта «Новая школа».Координатор партпроекта, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова добавила, что помощь в регионах России ежегодно получают не менее 160 тысяч детей из многодетных и малообеспеченных семей. По ее словам, «Единая Россия» организует более 4 тысяч специальных пунктов приема школьных принадлежностей: канцелярии, наборов для детского творчества, школьной формы и обуви, школьных рюкзаков, спортивного инвентаря.
«В преддверии нового учебного года в Рязанской области уже не первый год проходит акция „Собери ребенка в школу“, инициированная активистами партии „Единая Россия“. Главная цель — помощь многодетным и малообеспеченным семьям в подготовке к Дню знаний. По традиции, партийцы и молодогвардейцы накануне 1 сентября посетят многодетные и малообеспеченные семьи. Совместно с „Молодой Гвардией“ проведем мониторинг многодетных и малообеспеченных семей, чтобы выявить количество нуждающихся в адресной помощи и уточнить список необходимых школьных принадлежностей. Акция „Собери ребенка в школу“ давно стала хорошей традицией для регионального отделения „Единой России“. Наша общая задача — сделать все, чтобы дети, родители и педагоги не только в России, но и на Донбассе начали учебный год в хорошем настроении, чтобы в школах было комфортно, интересно и безопасно», — прокомментировал Сергей Васильев, заместитель секретаря рязанского регионального отделения «Единой России», руководитель регионального исполкома партии.