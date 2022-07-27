Вертолет санавиации доставил в Рязань 13-летнего ребенка из Шилова

Вертолет санитарной авиации Рязанской областной клинической больницы совершил три срочных вылета в Шиловский и Пронский районы. Об этом сообщили в региональном минздраве.

13-летнему ребенку с ДЦП из Шилова понадобилась медпомощь в детской ОКБ имени Н. В. Дмитриевой . Девочку доставили под наблюдение областных специалистов.

Из Шилова также эвакуировали 44-летнего пациента с травмами. Мужчина пилил дерево, от которого в результате и пострадал. Он находится в ОКБ в стабильном состоянии.

Вертолет санавицации доставил 32-летнюю пациентку, которая получила разрыв кишечника из-за травмы. Ее прооперировали в Новомичуринской межрайонной больнице, а затем доставили на дальнейшее долечивание в ОКБ. Женщина находится под наблюдением медиков.