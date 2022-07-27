В Волгоградской области «Нива» с мертвым водителем столкнулась со скутером
61-летний водитель скутера получил травмы и обратился за медпомощью. Полицейские устанавливают причину смерти водителя автомобиля.
В Волгоградской области «Нива» с мертвым водителем столкнулась со скутером. Об этом
Авария произошла во вторник, 26 июля, в 10:40 в хуторе Калиновский Киквидзенского района. На улице Ленинской около дома № 2 55-летний водитель умер за рулем «ВАЗ-21214». Машина пересекла «встречку» и столкнулась со скутером, который стоял на противоположной обочине.
61-летний водитель скутера получил травмы и обратился за медпомощью.
Полицейские устанавливают причину смерти водителя автомобиля.