В Волгоградской области «Нива» с мертвым водителем столкнулась со скутером

61-летний водитель скутера получил травмы и обратился за медпомощью. Полицейские устанавливают причину смерти водителя автомобиля.

В Волгоградской области «Нива» с мертвым водителем столкнулась со скутером. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла во вторник, 26 июля, в 10:40 в хуторе Калиновский Киквидзенского района. На улице Ленинской около дома № 2 55-летний водитель умер за рулем «ВАЗ-21214». Машина пересекла «встречку» и столкнулась со скутером, который стоял на противоположной обочине.

61-летний водитель скутера получил травмы и обратился за медпомощью.

Полицейские устанавливают причину смерти водителя автомобиля.