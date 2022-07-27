В Сыктывкаре задержали рецидивистку, убившую знакомую лопатой

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

В Сыктывкаре задержали рецидивистку, убившую знакомую лопатой. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Республики Коми.

В 2016 году на кладбище 53-летняя женщина несколько раз ударила знакомую по голове лопатой. От полученных травм пострадавшая умерла на месте. После этого женщина спрятала тело на куче мусора, забросав его ветками.

В июле 2022 года женщина написала явку с повинной и показала место нахождения тела. Там нашли скелетированные останки.

Женщину заключили под стражу. Ранее она уже несколько раз привлекалась к уголовной ответственности, в том числе дважды за убийство. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).