Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 27
29°
Чтв, 28
30°
Птн, 29
25°
ЦБ USD 60.22 1.56 28/07
ЦБ EUR 61 1.59 28/07
Нал. USD 62.55 / 61.82 27/07 17:34
Нал. EUR 63.3 / 62.62 27/07 17:34
Новости
Публикации
Эксперт рассказал о состоянии российского авторынка после легализации...
Почему легализация параллельного импорта не спасает ни ...
6 часов назад
597
В Рязани благоустроят территорию бывшего шпалозавода, а в Борках созда...
Состоялся экспертный круглый стол, на котором обсуждало...
25 июля 16:48
5 081
Рязанский следователь Александр Санферов рассказал о резонансных делах...
25 июля в нашей стране уже в девятый раз отмечается ден...
25 июля 11:11
9 517
С момента пропажи рязанки Елены Логуновой прошел год, ее мать до сих п...
25 июля исполнился год с момента исчезновения 27-летней...
25 июля 10:11
4 639
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Сыктывкаре задержали рецидивистку, убившую знакомую лопатой
Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

В Сыктывкаре задержали рецидивистку, убившую знакомую лопатой. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Республики Коми.

В 2016 году на кладбище 53-летняя женщина несколько раз ударила знакомую по голове лопатой. От полученных травм пострадавшая умерла на месте. После этого женщина спрятала тело на куче мусора, забросав его ветками.

В июле 2022 года женщина написала явку с повинной и показала место нахождения тела. Там нашли скелетированные останки.

Женщину заключили под стражу. Ранее она уже несколько раз привлекалась к уголовной ответственности, в том числе дважды за убийство. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).