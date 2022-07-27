В Сасовском районе поймали пьяного водителя

В Сасовском районе в поселке Сотницыно остановили пьяного водителя на Chevrolet Niva. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Сотрудники ГИБДД обнаружили, что от мужчины пахнет алкоголем, он неуверенно ходит, также у него покраснело лицо.

51-летнему местному жителю предложили пройти медосвидетельствование, которое показало 0,278 промилле на литр в выдыхаемом воздухе.

Водителя отстранили от управления автомобилем и составили на него протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП Р. Ф. Мужчине грозит штраф до 30 тысяч рублей.

Также полиция установила, что у мужчины не было «прав», за что его оштрафовали.