В Рязанской области 28 июля ожидается жара до +32 градусов

Также в отдельных районах возможна гроза и порывы ветра до 12-17 метров в секунду.

В Рязанской области 28 июля ожидается жара до +32 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

В четверг, 28 июля, на территории региона ожидается переменная облачность.

Ветер южного направления будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Также сообщается, что местами пройдет кратковременный дождь, а в отдельных районах возможна гроза. При грозе ветер усилится до 12-17 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит +14,+19 градусов, днем воздух прогреется до +27,+32 градусов.