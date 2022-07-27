В Рязани задержали иностранца, который пытался продать героин

В Рязани задержали мужчину, причастного к сбыту героина. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Полиция задержала на улице Свободы 34-летнего уроженца одной из стран Средней Азии. В одежде мужчины нашли 172 грамма героина, расфасованные в 100 свертков.

Выяснилось, что он жил в Рязани и выполнял задания кураторов интернет-магазина по сбыту наркотиков. Партию героина мигрант получил бесконтактным способом, чтобы распространить в Рязани.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»).