В Рязани прошел первый Urban Tour

По окончании тура участники отметили высокий уровень решений, сильную команду компании, ряд решений планируют реализовать у себя.

В Рязани 21-22 июля прошел первый Urban Tour. Об этом сообщили в компании «Мармакс».

«Urban Tour — образовательная поездка, с целью получения информацию из первых рук, разобраться в тонкостях архитектурных проектов, а также узнать о современных тенденциях в архитектуре, урбанистике и девелопменте», — рассказал директор по рекламе и PR «Мармакс» Константин Денисов.

Рязанский застройщик «Мармакс» после выступления на форуме «Движение» в Сочи заинтересовал своими проектами многих девелоперов страны, которые запросили тур в Рязань на объекты застройщика.

По окончании тура участники отметили высокий уровень решений, сильную команду компании, ряд решений планируют реализовать у себя.

«Мы считаем, что у застройщиков есть уникальная возможность, влиять на формирование городской среды и через это на сознание будущих поколений. Мы очень рады, что наши знания и наработки могут быть полезны в других городах России» — отметил основатель и гендиректор компании Юрий Юров.