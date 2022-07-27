В Рязани на видео попал момент кражи инструментов из багажника автомобиля

Инцидент произошел в ночь на среду, 26 июля, около двух часов на улице Большой около дома № 106 корпус 2.

В Рязани на видео попал момент кражи инструментов из багажника автомобиля. Видео разместили в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Инцидент произошел в ночь на среду, 26 июля, около двух часов. По словам автора поста, неизвестный на велосипеде украл из багажника припаркованного автомобиля набор инструментов.

«Воришка, видимо, давненько промышляет этим, только не обращает внимания, что вокруг много камер видеонаблюдения и на некоторых он хорошо и отчетливо отобразился», — говорится в посте.

Еще одни пострадавшие сообщили РЗН. инфо, что кража произошла на улице Большой, около дома № 106 корпус 2.