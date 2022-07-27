В Рязани на проезде Шабулина произошло ДТП с маршруткой

Авария произошла в среду, 27 июля, на пересечении проезда Шабулина и улицы Бирюзова.

В Рязани на проезде Шабулина произошло ДТП с маршруткой. Фото выложили очевидцы в группе «Рязань Online».

Авария произошла в среду, 27 июля. На пересечении проезда Шабулина и улицы Бирюзова столкнулись Skoda Octavia и маршрутка № 73.

«Там и так из-за ремонта пробки, а сейчас совсем все встанет наглухо», — отметил автор фото.

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что никто не пострадал.