В Рязани на проезде Шабулина произошло ДТП с маршруткой
Авария произошла в среду, 27 июля, на пересечении проезда Шабулина и улицы Бирюзова.
В Рязани на проезде Шабулина произошло ДТП с маршруткой. Фото выложили очевидцы в группе «Рязань Online».
Авария произошла в среду, 27 июля. На пересечении проезда Шабулина и улицы Бирюзова столкнулись Skoda Octavia и маршрутка № 73.
«Там и так из-за ремонта пробки, а сейчас совсем все встанет наглухо», — отметил автор фото.
В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что никто не пострадал.
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