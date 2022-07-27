В Орловской области за убийство осудят рязанца

В Орловской области завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летнего рязанца, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

Вечером 25 апреля 2022 года мужчина приехал в Мценск. В пьяном состоянии он встретился со знакомым 35-летним мужчиной, с которым у него был конфликт.

При встрече он ударил мужчину ножом по туловищу, а затем скрылся. От полученных травм он скончался на месте.

Следователи установили все обстоятельства произошедшего. Обвиняемый согласился с обвинением, раскаялся и признал вину.

Уголовное дело направили в суд.