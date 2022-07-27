В МЧС рассказали подробности пожара в Гусе-Железном
Возгорание тушили семь единиц техники и восемь человек личного состава.
В региональном управлении МЧС рассказали РЗН. инфо подробности пожара в Касимовском районе.
Сообщение о пожаре в Гусе-Железном поступило в среду, 27 июля, в 15:21. На улице Октябрьской загорелась хозпостройка.
Возгорание тушили семь единиц техники и восемь человек личного состава.
В МЧС уточнили, что информации о пострадавших не поступало.
Ранее видео с места пожара опубликовали очевидцы в соцсетях.
Фото группы «Гусь-Железный»