В МЧС рассказали подробности пожара в Гусе-Железном

Возгорание тушили семь единиц техники и восемь человек личного состава.

В региональном управлении МЧС рассказали РЗН. инфо подробности пожара в Касимовском районе.

Сообщение о пожаре в Гусе-Железном поступило в среду, 27 июля, в 15:21. На улице Октябрьской загорелась хозпостройка.

Возгорание тушили семь единиц техники и восемь человек личного состава.

В МЧС уточнили, что информации о пострадавших не поступало.

Ранее видео с места пожара опубликовали очевидцы в соцсетях.

Фото группы «Гусь-Железный»