В Касимовском районе возбудили дело из-за нарушения срока оплаты за капремонт школы

Касимовская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения должностными лицами МОУ «Сынтульская СОШ» требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Проверка установила, что проводится капитальный ремонт здания сынтульской школы. Работы ведутся на основании контракта, заключенного в апреле 2022 года между учреждением и ООО СК «Мещера». Согласно документу, работы должны закончиться в августе 2022 года.

На данный момент завершена большая часть работ. Проверка установила, что оплата части работ стоимостью более двух миллионов рублей прошла спустя две недели после их приемки, что является нарушением установленного законом срока.

В отношении должностного лица образовательного учреждения возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ, которое направили в УФАС по Рязанской области.