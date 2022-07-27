В Челябинской области в детском саду пятилетних детей заставили чистить унитазы
После инцидента правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).
В Челябинской области в детском саду пятилетних детей заставили чистить унитазы. Об этом
Инцидент произошел в городе Юрюзань Катав-Ивановского района. В детском саду № 7 воспитательница заставила двух девочек ершиком чистить унитазы в ясельной группе и стирать «сопливчики».
После этого родители обратились с жалобой к заведующей, но та посоветовала им искать другой детский сад.
После инцидента правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).