В центре Рязани маршрутка столкнулась с легковушкой
Авария произошла в среду, 27 июля, на Первомайском проспекте по направлению в сторону Московского шоссе.
В центре Рязани маршрутка столкнулась с легковушкой. Фото очевидца опубликовали в
Авария произошла в среду, 27 июля. На Первомайском проспекте по направлению в сторону Московского шоссе столкнулись Lada и маршрутный автобус.
В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что никто не пострадал.
Ранее очевидцы сообщили, что на проезде Шабулина произошла авария с участием маршрутки.
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