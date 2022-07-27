В центре Рязани маршрутка столкнулась с легковушкой

Авария произошла в среду, 27 июля, на Первомайском проспекте по направлению в сторону Московского шоссе.

В центре Рязани маршрутка столкнулась с легковушкой. Фото очевидца опубликовали в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Авария произошла в среду, 27 июля. На Первомайском проспекте по направлению в сторону Московского шоссе столкнулись Lada и маршрутный автобус.

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что никто не пострадал.

Ранее очевидцы сообщили, что на проезде Шабулина произошла авария с участием маршрутки.