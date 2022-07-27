В Брянской области после обстрела ВСУ погранпункта погиб гражданин Молдавии
Во вторник, 26 июля, на территорию погранпункта «Троебортное» с украинского квадрокоптера на автомобиль сбросили взрывное устройство.
В Брянской области после обстрела ВСУ погранпункта погиб гражданин Молдавии. Об этом
Во вторник, 26 июля, на территорию погранпункта «Троебортное» с украинского квадрокоптера на автомобиль сбросили взрывное устройство.
Губернатор области Александр Богомаз сообщил, что пострадали четыре человека, один из которых позже умер.
Им оказался гражданин Молдавии, еще одного молдаванина госпитализировали в реанимацию ЦРБ города Севска.