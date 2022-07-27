Телефонные мошенники похитили у рязанцев более 765 тысяч рублей

В полиции уточнили, что самым распространенным видом мошенничества остается звонок «специалиста службы безопасности банка».

Телефонные мошенники похитили у рязанцев более 765 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полиции уточнили, что самым распространенным видом мошенничества остается звонок «специалиста службы безопасности банка».

С начала недели злоумышленники похитили со счета 29-летнего рязанца более 240 тысяч рублей, со счета 55-летнего рязанского диспетчера более 160 тысяч рублей, со счета 37-летней жительницы Касимова 55 тысяч рублей.

Также от рук мошенников пострадала 72-летняя пенсионерка из Касимова. Ей позвонили неизвестные и потребовали выкуп за освобождение родственника из отделения полиции. Эту схему назвали «Ваш родственник попал в беду». У женщины похитили 310 тысяч рублей.

Уголовные дела возбудили по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).