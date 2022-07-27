Строительство новой поликлиники в Песочне обсудят на слушаниях

Сейчас территория находится в зоне скверов и парков, где строительство условно разрешено.

Строительство новой поликлиники в Песочне обсудят на слушаниях. Соответствующее постановление гордумы опубликовали в среду, 27 июля.

На трех участках площадью 1,83 га рядом улицей Сережина гора и Песоченская планируют разместить поликлинику. Сейчас территория находится в зоне скверов и парков, где строительство условно разрешено.

Обсуждение пройдет 18 августа в административном здании № 107 на улице Введенской, кабинет № 219. Начало в 18 часов.

Планируется, что здание будет рассчитано на 1200 посещений в смену.