Сорокина призвала рязанцев сообщать об открытых люках

Мэр Рязани провела совещание с представителями водоканала и познакомилась с работой диспетчерской, куда поступают все обращения от рязанцев по открытым колодцам или провалам в асфальте.

Сорокина призвала рязанцев сообщать об открытых люках. Об этом глава администрации сообщила на своей странице «ВКонтакте».

Мэр Рязани провела совещание с представителями водоканала. Елена Сорокина познакомилась с работой диспетчерской, куда поступают все обращения от рязанцев по открытым колодцам или провалам в асфальте. После поступления заявки диспетчеры передают информацию дежурным бригадам, а после специалисты «Водоканала» сверяются с информационной системой ГИС «ИнГео». В ней содержатся данные о принадлежности колодцев определенной организации.

Сорокина уточнила, что все подключенные структуры должны будут актуализировать информацию ежеквартально, но чтобы полностью загрузить базу, потребуется не один год. Глава администрации рассказала, что в ведении МП «Водоканал» находится почти 39 тысяч люков, МУП «РМПТС» — около 15 тысяч, в управлении благоустройства — более 3 600 колодцев ливневой канализации.

«На всех предприятиях назначены ответственные за эту работу. Пока действует негласная договоренность: кто первый выехал на открытый смотровой колодец, тот его и огораживает, чтобы максимально оперативно обезопасить жителей. Прорабатываем вопрос о взаимодействии с другими организациями — АО „Рязаньгоргаз“, ПАО „Ростелеком“, ООО „ТрансСвязь“», — добавила мэр.

Также Сорокина подняла вопрос о колодцах во дворах, которые находятся в зоне ответственности управляющих компаний и ТСЖ. Оказалось, что при вводе дома в эксплуатацию право собственности часто не оформляется. Глава администрации поручила управлению капитального строительства исключить возможность появления бесхозных колодцев на этом этапе.

Всех рязанцев, кто увидит открытый люк колодца, Елена Сорокина попросила звонить в единую диспетчерскую службу по телефону +7 (4912)25-00-51.