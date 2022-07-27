Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 28
29°
Птн, 29
23°
Сбт, 30
24°
ЦБ USD 60.22 1.56 28/07
ЦБ EUR 61 1.59 28/07
Нал. USD 62.55 / 68.8 27/07 14:27
Нал. EUR 62.55 / 68.8 27/07 14:27
Новости
Публикации
Эксперт рассказал о состоянии российского авторынка после легализации...
Почему легализация параллельного импорта не спасает ни ...
Вчера 12:08
925
В Рязани благоустроят территорию бывшего шпалозавода, а в Борках созда...
Состоялся экспертный круглый стол, на котором обсуждало...
25 июля 16:48
5 499
Рязанский следователь Александр Санферов рассказал о резонансных делах...
25 июля в нашей стране уже в девятый раз отмечается ден...
25 июля 11:11
9 846
С момента пропажи рязанки Елены Логуновой прошел год, ее мать до сих п...
25 июля исполнился год с момента исчезновения 27-летней...
25 июля 10:11
5 006
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Сорокина призвала рязанцев сообщать об открытых люках
Мэр Рязани провела совещание с представителями водоканала и познакомилась с работой диспетчерской, куда поступают все обращения от рязанцев по открытым колодцам или провалам в асфальте.

Сорокина призвала рязанцев сообщать об открытых люках. Об этом глава администрации сообщила на своей странице «ВКонтакте».

Мэр Рязани провела совещание с представителями водоканала. Елена Сорокина познакомилась с работой диспетчерской, куда поступают все обращения от рязанцев по открытым колодцам или провалам в асфальте. После поступления заявки диспетчеры передают информацию дежурным бригадам, а после специалисты «Водоканала» сверяются с информационной системой ГИС «ИнГео». В ней содержатся данные о принадлежности колодцев определенной организации.

Сорокина уточнила, что все подключенные структуры должны будут актуализировать информацию ежеквартально, но чтобы полностью загрузить базу, потребуется не один год. Глава администрации рассказала, что в ведении МП «Водоканал» находится почти 39 тысяч люков, МУП «РМПТС» — около 15 тысяч, в управлении благоустройства — более 3 600 колодцев ливневой канализации.

«На всех предприятиях назначены ответственные за эту работу. Пока действует негласная договоренность: кто первый выехал на открытый смотровой колодец, тот его и огораживает, чтобы максимально оперативно обезопасить жителей. Прорабатываем вопрос о взаимодействии с другими организациями — АО „Рязаньгоргаз“, ПАО „Ростелеком“, ООО „ТрансСвязь“», — добавила мэр.

Также Сорокина подняла вопрос о колодцах во дворах, которые находятся в зоне ответственности управляющих компаний и ТСЖ. Оказалось, что при вводе дома в эксплуатацию право собственности часто не оформляется. Глава администрации поручила управлению капитального строительства исключить возможность появления бесхозных колодцев на этом этапе.

Всех рязанцев, кто увидит открытый люк колодца, Елена Сорокина попросила звонить в единую диспетчерскую службу по телефону +7 (4912)25-00-51.