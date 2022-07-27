Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 28
29°
Птн, 29
23°
Сбт, 30
24°
ЦБ USD 60.22 1.56 28/07
ЦБ EUR 61 1.59 28/07
Нал. USD 62.55 / 68.8 27/07 14:27
Нал. EUR 62.55 / 68.8 27/07 14:27
Новости
Публикации
Эксперт рассказал о состоянии российского авторынка после легализации...
Почему легализация параллельного импорта не спасает ни ...
Вчера 12:08
925
В Рязани благоустроят территорию бывшего шпалозавода, а в Борках созда...
Состоялся экспертный круглый стол, на котором обсуждало...
25 июля 16:48
5 499
Рязанский следователь Александр Санферов рассказал о резонансных делах...
25 июля в нашей стране уже в девятый раз отмечается ден...
25 июля 11:11
9 846
С момента пропажи рязанки Елены Логуновой прошел год, ее мать до сих п...
25 июля исполнился год с момента исчезновения 27-летней...
25 июля 10:11
5 006
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
СК заподозрил полицейских в бездействии по делу об убийстве 17-летней девушки

В Новосибирске следователи заподозрили полицейских в бездействии по делу об убийстве 17-летней девушки. Об этом сообщила «Лента.ру».

Следователи нашли в СМИ информацию о том, что родственники погибшей неоднократно обращались в полицию из-за угроз 27-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве. Правоохранители не реагировали на сообщения.

Напомним, мужчина убил девушку, ударив ножом не менее 15 раз. Школьница встречалась с мужчиной полтора года.