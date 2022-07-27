СК заподозрил полицейских в бездействии по делу об убийстве 17-летней девушки

В Новосибирске следователи заподозрили полицейских в бездействии по делу об убийстве 17-летней девушки. Об этом сообщила « Лента.ру ».

Следователи нашли в СМИ информацию о том, что родственники погибшей неоднократно обращались в полицию из-за угроз 27-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве. Правоохранители не реагировали на сообщения.

Напомним, мужчина убил девушку, ударив ножом не менее 15 раз. Школьница встречалась с мужчиной полтора года.