Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 27
29°
Чтв, 28
30°
Птн, 29
25°
ЦБ USD 60.22 1.56 28/07
ЦБ EUR 61 1.59 28/07
Нал. USD 62.55 / 61.82 27/07 17:34
Нал. EUR 63.3 / 62.62 27/07 17:34
Новости
Публикации
Эксперт рассказал о состоянии российского авторынка после легализации...
Почему легализация параллельного импорта не спасает ни ...
6 часов назад
597
В Рязани благоустроят территорию бывшего шпалозавода, а в Борках созда...
Состоялся экспертный круглый стол, на котором обсуждало...
25 июля 16:48
5 080
Рязанский следователь Александр Санферов рассказал о резонансных делах...
25 июля в нашей стране уже в девятый раз отмечается ден...
25 июля 11:11
9 516
С момента пропажи рязанки Елены Логуновой прошел год, ее мать до сих п...
25 июля исполнился год с момента исчезновения 27-летней...
25 июля 10:11
4 638
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Рязанца осудили за попытку изнасилования и убийства бывшей сожительницы

Рязанца осудили за попытку изнасилования и убийства бывшей сожительницы. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Вечером 9 сентября обвиняемый, находясь в пьяном состоянии, подсел к сожительнице в автомобиль, припаркованный у магазина. Он угрожал женщине ножом и заставил отъехать на безлюдную улицу, где попытался изнасиловать ее, а затем убить. Обвиняемый ударил потерпевшую несколько раз ножом в шею и голову. Женщина сымитировала потерю сознания.

Мужчина посчитал, что она скончалась, переместился на водительское сидение и начал управлять транспортом. Женщине удалось покинуть машину и позвать на помощь охранника предприятия, располагавшегося рядом.

Злоумышленника задержали и заключили под стражу. Ему назначили 12 лет лишения свободы в колонии особого режима с ограничением свободы на один год и девять месяцев.