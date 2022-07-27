Рязанца осудили за попытку изнасилования и убийства бывшей сожительницы

Рязанца осудили за попытку изнасилования и убийства бывшей сожительницы. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Вечером 9 сентября обвиняемый, находясь в пьяном состоянии, подсел к сожительнице в автомобиль, припаркованный у магазина. Он угрожал женщине ножом и заставил отъехать на безлюдную улицу, где попытался изнасиловать ее, а затем убить. Обвиняемый ударил потерпевшую несколько раз ножом в шею и голову. Женщина сымитировала потерю сознания.

Мужчина посчитал, что она скончалась, переместился на водительское сидение и начал управлять транспортом. Женщине удалось покинуть машину и позвать на помощь охранника предприятия, располагавшегося рядом.

Злоумышленника задержали и заключили под стражу. Ему назначили 12 лет лишения свободы в колонии особого режима с ограничением свободы на один год и девять месяцев.