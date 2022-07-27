Производитель приправ Kamis может уйти с российского рынка
Компания не завозит новый товар с марта и распродает остатки со складов.
Производитель приправ Kamis может уйти с российского рынка. Об этом пишет «
Владелец бренда американская McCormick & Co., Inc. распродает товарные остатки, после чего может уйти из страны.
Уточняется, что официального заявления от компании пока не поступало. Комментарии они также не предоставили.
После начал спецоперации на Украине McCormick сообщила о приостановке всех операций в России. В корпорации отмечали, что будут следить за ситуацией.
Эксперты отметили, что уход компании не будет критичным: специи — конкурентный сегмент с хорошей рентабельностью, где представлены локальные производители и есть предложения о поставках со стороны компаний из Грузии и Армении.