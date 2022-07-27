Производитель приправ Kamis может уйти с российского рынка

Компания не завозит новый товар с марта и распродает остатки со складов.

Производитель приправ Kamis может уйти с российского рынка. Об этом пишет « Коммерсант ».

Владелец бренда американская McCormick & Co., Inc. распродает товарные остатки, после чего может уйти из страны.

Уточняется, что официального заявления от компании пока не поступало. Комментарии они также не предоставили.

После начал спецоперации на Украине McCormick сообщила о приостановке всех операций в России. В корпорации отмечали, что будут следить за ситуацией.

Эксперты отметили, что уход компании не будет критичным: специи — конкурентный сегмент с хорошей рентабельностью, где представлены локальные производители и есть предложения о поставках со стороны компаний из Грузии и Армении.