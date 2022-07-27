При падении крана в Тюмени погибла известная блогерша

При падении крана в Тюмени погибла тиктокерша-крановщица Эльвира. Об этом пишут « Известия ».

Инцидент произошел 26 июля. Во время работ сильный ветер раскачал конструкцию и с высоты 12 метров упала кабина.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

При падении крана погибла 32-летняя женщина. Она прославилась, выкладывая на TikTok ролики о работе крановщицей. У нее осталось двое детей.