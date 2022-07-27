Появились подробности ДТП в Сараевском районе, где перевернулась фура с поросятами

Пресс-служба регионального управления МВД сообщила подробности ДТП, произошедшего 26 июля в Сараевском районе.

Авария случилась на 40 километре дороги «Сапожок-Сараи-Борец-Шацк». 49-летний рязанец на фуре Scania с полуприцепом не учел габариты состава, особенности дороги и скорость движения. Машина съехала в кювет и опрокинулась.

Водитель обращался за медпомощью.

Проводится проверка.

Ранее стало известно, что в фуре перевозили поросят.