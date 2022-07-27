После игры на детской площадке на Михайловском шоссе в Рязани ребенок попал в больницу

Во дворе дома № 234 корпус 1 на Михайловском шоссе детская площадка установлена на асфальте, а не на прорезиненном покрытии. Во время игры мальчик упал и получил травмы.

После игры на детской площадке на Михайловском шоссе в Рязани ребенок попал в больницу. Информацию разместили в Telegram-канале RZN_Life.

Рязанка рассказала, что во дворе дома № 234 корпус 1 на Михайловском шоссе детская площадка установлена на асфальте, а не на прорезиненном покрытии. Женщина показала, что во время игры ребенок упал, разбил губу и ударился рукой. После этого у него заболела голова и пришлось обращаться за помощью в детскую ОКБ.

«Просим разобраться почему на детской площадке асфальт, а не прорезиненное покрытие. Очень много детей страдают и получают травмы», — уточнила автор поста.