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На пяти улицах Рязани 28 июля отключат холодную воду
Без воды останутся жилые дома, школа, два вуза и диспансер.

На пяти улицах Рязани 28 июля отключат холодную воду. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В четверг, 28 июля, с 09:00 до 13:00 холодную воду отключат по следующим адресам:

  • улица Николодворянская, дома с 1 по 19 (нечетная сторона), 19/40 (школа № 7), 2, 4, с 14 по 24 (четная сторона);
  • улица Полонского, дома №№ 1, 2 корпус 1, 4, 4 корпус 1, 6, 12, 13 (РязГМУ), 13-а, 13-б (Рязанский областной врачебно-физкультурный диспансер), 14, 15, 16, 17, 18 (РГУ), 19, 19 корпус 1;
  • улица Свободы, дом № 52;
  • улица Садовая, дом № 33;
  • улица Ленина, дом № 30-а.

Причина — ремонтные работы на водопроводе.