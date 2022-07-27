Медведев опубликовал карту Украины, состоящей из одной области

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал две карты Украины. Изображения выложены в его Telegram-канале .

Медведев отметил, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что восстановит страну в границах 2013 года. Зампред Совбеза приложил соответствующую карту.

Также он выложил еще одну карту, на которой Украина состоит только из одной области — Киевской. Остальные отошли другим странам. Согласно этому изображению, Россия получила восточные и южные области — Черниговскую, Харьковскую, Сумскую, Луганскую, Донецкую, Запорожскую, Днепропетровскую, Херсонскую, Николаевскую, Одесскую, Черкасскую, Полтавскую, Кировоградскую.

«В пострадавшем от психотропных веществ мозгу президента Украины возникала следующая картинка светлого будущего его страны. Западные аналитики считают, что на самом деле будет так», — написал Медведев.