Компания «Мармакс» получила две награды в конкурсе «Самый пожаробезопасный дом»

В Рязани наградили управляющие компании, победившие в конкурсе «Самый пожаробезопасный дом». «Мармакс» получил сразу две награды, сообщили в компании.

Дипломы второй степени вручили управляющей компании «Мармакс» «Привилегия комфорта» за жилые комплексы «Достояние» и «Наследие».

Награждение прошло в администрации города Рязани. Награды вручали замглавы администрации Рязани Михаил Ромодиньи заместитель начальника ГУ МЧС по Рязанской области Дмитрий Чулкин.